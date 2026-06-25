„Hervorragendes Niveau“ bei Landeslehrlingswettbewerben der Kraftfahrzeugtechnik

Durchgängig starke Leistungen prägten den diesjährigen Landeslehrlingswettbewerb der niederösterreichischen Kraftfahrzeug- und Karosseriebautechnik in der Landesberufsschule Eggenburg. Bei den Kraftfahrzeugtechnikern holte sich nach hartem Wettbewerb Daniel Gugerell (Ausbildungsbetrieb Porsche Inter Auto GmbH & Co KG; St. Pölten) den Sieg, bei den Karosseriebautechnikern gewann Luca Pegler (Ausbildungsbetrieb Dlouhy GmbH; Tulln).

„Ich gratuliere allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern herzlich zu ihren Leistungen“, betonte Gerald Kisser, der Landesinnungsmeister der Fahrzeugtechnik Niederösterreich. „Das hervorragende Niveau beim Wettbewerb beweist einmal mehr, wie stolz wir auf unsere Lehrlinge und unsere Ausbildungsbetriebe sein können. Die Lehre mit ihrer perfekten Kombination von Praxis und Theorie ist einfach unschlagbar.“

Der zweite Platz bei der Kraftfahrzeugtechnik ging an Marco Jungwirth (Ausbildungsbetrieb Gerald Kisser; Eggenburg/Bez. Horn), der dritte Platz an Tobias Hödl (Ausbildungsbetrieb Autohaus Pruckner GmbH; Wieselburg/Bez. Scheibbs). In der Karosseriebautechnik holte sich Patrick Häusler (Ausbildungsbetrieb Raiffeisen-Lagerhaus Zwettl eGen) den zweiten Platz, gefolgt von Sebastian Wolfsbauer (Ausbildungsbetrieb Land der 1000 Hügel GmbH; Krumbach/Bez. Wiener Neustadt) auf dem dritten.

© Foto Andraschek V.l.: Johann Egger-Richter (Lehrlingswart), Landesinnungsmeister Gerald Kisser, Silber-Gewinner Marco Jungwirth, Sieger Daniel Gugerell, Bronze-Gewinner Tobias Hödl sowie Bundesinnungsmeister und Landesinnungsmeister-Stv. Roman Keglovits-Ackerer

© Foto Andraschek V.l.: Johann Egger-Richter (Lehrlingswart), Landesinnungsmeister Gerald Kisser, Silber-Gewinner Patrick Häusler, Sieger Luca Pegler, Bronze-Gewinner Sebastian Wolfsbauer sowie Bundesinnungsmeister und Landesinnungsmeister-Stv. Roman Keglovits-Ackerer

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