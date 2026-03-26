Höfler Transporte investiert in die Zukunft: Neuer Standort in Inning stärkt Wachstum und Regionalität

Im Rahmen eines Betriebsbesuchs informierten sich Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer und Melitta Lagler von der Wirtschaftskammer-Bezirksstelle Melk über die positive Entwicklung des Unternehmens Höfler Transport & Logistik GmbH. Das Familienunternehmen hat im Jahr 2025 den neuen Standort in Inning eröffnet und damit einen wichtigen Meilenstein für die weitere Unternehmensentwicklung gesetzt.

Der neue Standort überzeugt insbesondere durch seine verkehrsgünstige Lage in unmittelbarer Nähe zur Autobahn. Dadurch ergeben sich für das Unternehmen zahlreiche Vorteile bei der täglichen Logistik und Organisation der Transportabläufe. Mit dieser Investition stärkt Höfler Transporte nicht nur seine Wettbewerbsfähigkeit, sondern auch den Wirtschaftsstandort der Region.

Das Unternehmen beschäftigt mittlerweile über 80 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und zählt damit zu einem bedeutenden Arbeitgeber in der Region. Am neuen Standort stehen eine moderne LKW-Waschanlage sowie eine zeitgemäß ausgestattete Werkstätte zur Verfügung, wodurch beste Voraussetzungen für einen effizienten und zukunftsorientierten Betriebsablauf geschaffen wurden.

Besonders erfreulich ist auch, dass bereits die nächste Generation im Unternehmen mitarbeitet. Mit Tochter Isabel Höfler und ihrem Verlobten Robert Artmayr ist die Fortführung des Familienbetriebs bereits gesichert. Dieses generationenübergreifende Engagement unterstreicht die nachhaltige Ausrichtung des Unternehmens und gibt Anlass zu großem Optimismus für die Zukunft.

„Die erfolgreiche Weiterentwicklung von Höfler Transporte freut mich sehr. Besonders erfreulich ist, dass bereits auch die nächste Generation Verantwortung im Betrieb übernimmt. Dazu gratuliere ich herzlich und ich wünsche der Familie Höfler weiterhin alles Gute“, so Bezirksstellenleiter Andreas Hofbauer.