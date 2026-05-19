Holz, Genuss und Zusammenhalt: WKO vor Ort zeigt regionale Stärke in St. Martin

Im Rahmen der Initiative „WKO vor Ort“ besuchten Unternehmer:innen das Sägewerk Seidl in St. Martin und erhielten Einblicke in einen traditionsreichen Familienbetrieb sowie die regionale Wertschöpfung vor Ort.

Das Sägewerk wird in dritter Generation geführt, beschäftigt rund 20 Mitarbeiter:innen und verarbeitet jährlich etwa 30.000 Festmeter Fichten-, Tannen- und Kiefernrundholz. Der Fokus liegt klar auf Regionalität: Der Holzeinkauf erfolgt in einem Umkreis von rund 40 Kilometern. Durch laufende Investitionen – darunter eine Sortier- und Paketieranlage sowie Trockenkammern und ein eigenes Heizwerk, das mit Hackgut aus der eigenen Produktion betrieben wird – konnte der Betrieb kontinuierlich modernisiert werden.

Ein wichtiges Zukunftssignal setzt das Unternehmen mit der Ausbildung: Im Herbst startet erstmals ein Lehrling – der Sohn des Hauses – als Sägetechniker.

© zVg Die Unternehmerinnen und Unternehmer mit Bezirksstellenobfrau Doris Schreiber (5.v.l.), Bezirksstellenleiterin Katharina Schwarzinger (3.v.r.) und Firmenchef Wolfgang (2.v.r.) und Gerhard Seidl (3.v.r.) bei der Sägewerksführung in St. Martin

Den Ausklang bildete die Boulder Genuss Oase im Ortszentrum, ein moderner Treffpunkt, der Kulinarik, Bewegung und Nahversorgung vereint. Neben vielfältigen Frühstücks- und Speisenangeboten sowie Kaffee- und Mehlspeisenspezialitäten bietet die Anlage auch eine 150 m² große Boulderhalle mit abwechslungsreichen Routen für alle Leistungsstufen.

Ergänzt wird das Angebot durch das Dorfg´schäft, einem Nah & Frisch-Markt mit regionalem Fokus und der Möglichkeit des Hybrid Kaufes. So können Kund:Innen auch außerhalb der normalen Öffnungszeiten via Selbstbedienung einkaufen. Durch die Zusammenarbeit mit lokalen Produzent:innen bleibt die Wertschöpfung in der Region und stärkt die Nahversorgung der Bevölkerung im Ort. Zusätzlich werden auch noch ein Liefer- und Partyservice angeboten.

© zVg Die Unternehmerinnen und Unternehmer mit Bezirksstellenobfrau Doris Schreiber (links außen), Bezirksstellenleiterin Katharina Schwarzinger (rechts kniend) und Bürgermeister Peter Höbarth (Bildmitte), in der Boulderhalle in St. Martin

Bezirksstellenobfrau Doris Schreiber unterstrich die besondere Qualität der regionalen Zusammenarbeit: „St. Martin zeigt eindrucksvoll, wie gelebte Nahversorgung, engagierte Betriebe und gemeinsames Miteinander eine Region nachhaltig stärken.“ Bezirksstellenleiterin Katharina Schwarzinger zeigte sich ebenfalls beeindruckt: „Das gemeinsame wirtschaftliche Tun vor Ort ist beispielgebend und stärkt die gesamte Region.“

„WKO vor Ort“ macht erfolgreiche Betriebe sichtbar und fördert den Austausch innerhalb der regionalen Wirtschaft.