Honiglebkuchen-Auflauf
von Hawlik‘s Schlemmereck aus Bad Vöslau.
Aktualisiert am 26.11.2025
Zutaten für 4 Personen
Zubereitungszeit: 20 Minuten.
- 50 g Butter
- 50 g Kristallzucker
- 3 Eier
- 150 - 200 g Lebkuchenbrösel (ohne Schokolade)
- alternativ Biskuitbrösel und 2 EL Lebkuchengewürz
- je 1 Msp. Zimt und Nelken gemahlen
- evt. 1 Msp. Glühweingewürz
- 1 cl Rum
- Salz nach Belieben
- max 1 TL fein geschnittene Aranzini und/oder Orangeat
Zubereitung
- Formen mit etwas flüssiger Butter auspinseln und mit Staubzucker auskleiden. Handwarme Butter mit einem Drittel des Zuckers schaumig rühren und Dotter nach und nach einrühren. Aus Eiklar, einer Prise Salz und dem restlichen Zucker den Schnee schlagen.
- Die Lebkuchenbrösel und Gewürze in die Dotter-Butter-Masse rühren, Schnee unterheben. Die Masse in Formen füllen und bei 180°C ca. 20 Minuten backen.
- Über den warmen Lebkuchen-Auflauf etwas Honig träufeln, mit Zimt- oder Apfeleis und Himbeeren servieren. Weintipp: Traminer Eis- oder Ausbruch.