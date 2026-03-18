HTL Mödling als Innovationsmotor: Wo die Fachkräfte von morgen in MINT-Berufen ausgebildet werden

WK-Mödling Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller warf einen Blick hinter die Kulissen der Werkstätten der HTL Mödling. Hier gehen praxisnahe Ausbildung und technologische Innovation Hand in Hand. Direktorin Katharina Übl-Zelenka persönlich führte durch die modernen Werkstätten und gewährte spannende Einblicke in den Ausbildungsalltag der Schülerinnen und Schüler.

Dabei wurde schnell deutlich: Hier entstehen nicht nur Ideen – sie werden unmittelbar in die Praxis umgesetzt. Die hohe Innovationskraft, die in den Werkstätten spürbar ist, unterstreicht die zentrale Rolle der Schule in der Ausbildung qualifizierter Fachkräfte, insbesondere in den MINT-Berufen.

Zu den besonderen Highlights zählte unter anderem der hochmoderne Windkanal, der eindrucksvoll demonstriert, wie stark die Ausbildung auf reale Anwendungen ausgerichtet ist. Ebenso faszinierend sind die eingesetzten Roboterhunde, die beispielhaft zeigen, wie zukunftsorientiert und technologiegetrieben hier gearbeitet wird.

Die HTL Mödling bestätigt damit einmal mehr ihre Bedeutung als zentrale Ausbildungsstätte für dringend benötigte Fachkräfte. In einer Zeit, in der qualifizierte Expertinnen und Experten in technischen und naturwissenschaftlichen Berufen gefragter sind denn je, leistet die Schule einen unverzichtbaren Beitrag zur Sicherung des Innovations- und Wirtschaftsstandorts Österreich.