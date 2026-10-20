Hürmer Gründer gewinnt beim RIZ UP GENIUS Award

Große Freude in der WKNÖ-Bezirksstelle Melk und beim RIZ UP Melk: Der Hürmer Unternehmer Christoph Pasching wurde mit seiner Innovation„Roadeye – der smarte Straßenleitpflock“ beim diesjährigen 25. RIZ UP GENIUS Ideen- und Gründerpreis in der Kategorie„Ökologisch genial“ mit dem 1. Platz ausgezeichnet. Das Preisgeld von 6.000 Euro wurde vom Land Niederösterreich zur Verfügung gestellt.

Roadeye ist laut der Jury der weltweit erste serienreife, patentierte Straßenleitpflock, der als energieautarker und KI-gestützter Sensor Straßen- und Umweltzustände direkt vor Ort erfasst und damit einen wichtigen Beitrag zu Verkehrssicherheit, Effizienz und Nachhaltigkeit leistet.

Besonders bemerkenswert ist die Gründerstory hinter dem Erfolg: Bereits 2023 suchte Christoph Pasching erstmals die Unterstützung der Wirtschaftskammer Niederösterreich und von RIZ UP. Im Rahmen mehrerer Gründungs- und Innovationsberatungen wurde er auf seinem Weg zur Unternehmensgründung begleitet. 2024 machte sich Pasching schließlich mit seinem Unternehmen selbstständig und entwickelte seine Idee konsequent weiter.

Die Wirtschaftskammer Niederösterreich und RIZ UP, die Gründeragentur des Landes Niederösterreich, bilden gemeinsam das Gründerland Niederösterreich. Ziel ist es, Gründerinnen und Gründer von der ersten Idee bis zur erfolgreichen Umsetzung professionell zu begleiten, zu beraten und zu vernetzen. Von der Gründungsberatung über Förderinformationen bis hin zu Innovations- und Technologieberatungen stehen Expertinnen und Experten kostenlos als Ansprechpartner zur Verfügung.

„Erfolge wie jener von Christoph Pasching zeigen eindrucksvoll, welches Innovationspotenzial in unserer Region steckt. Es freut uns ganz besonders, wenn sich aus einer ersten Beratung eine Erfolgsgeschichte entwickelt, die schließlich mit einer derart renommierten Auszeichnung gekrönt wird. Roadeye ist ein Beispiel dafür, wie technische Innovation, Nachhaltigkeit und Unternehmergeist erfolgreich zusammenfinden“, betonen Andreas Hofbauer, Leiter der WKNÖ-Bezirksstelle Melk, und Gottfried Haubenberger von RIZ UP Melk unisono.

Roadeye überzeugt insbesondere durch seine einfache Nachrüstbarkeit: Der intelligente Sensor ersetzt die bestehende Kappe eines herkömmlichen Straßenleitpflocks und kann mittels Plug-and-Play ohne großen Installationsaufwand montiert werden. Die erfassten Daten stehen in Echtzeit zur Verfügung und unterstützen künftig Infrastrukturbetreiber, Gemeinden und Straßenerhalter bei einem effizienteren und nachhaltigeren Management ihrer Verkehrswege.

„Wir gratulieren Christoph Pasching sehr herzlich zu dieser herausragenden Auszeichnung. Gleichzeitig möchten wir alle Menschen mit einer Geschäftsidee ermutigen, den Schritt in die Selbstständigkeit zu wagen. Die Wirtschaftskammer Niederösterreich und RIZ UP stehen als starke Partner mit kostenlosen Gründungsberatungen, umfassender Information und individueller Begleitung zur Verfügung“, so Hofbauer und Haubenberger.