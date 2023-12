JW-Betriebsbesuch bei Crazy Dogs – Einblick in das Hundeparadies

Der Betriebsbesuch vom Bezirksvorsitzenden der Jungen Wirtschaft (JW), Lukas Karl bei der Hundepension Crazy Dogs, geführt von Karin Zottl, war eine Entdeckungsreise in eine idyllische Oase für unsere vierbeinigen Freunde.

Karin Zottl hat mit Hingabe und Schweiß ihren Hof in ein schönes Zuhause auf Zeit für Hunde umgewandelt. Bei Crazy Dogs erwarten die Tiere nicht nur ein angenehmes Ambiente, sondern auch eine Vielzahl an Annehmlichkeiten. Das Angebot reicht vom gemeinsamen Leben in der Mehrhundehaltung bis zu ausreichenden Rückzugsmöglichkeiten für Ruhepausen. Der Hundetrakt ist mit gemütlichen Couches ausgestattet, während draußen eine 6.000 m2 große Wiese ausreichend Platz zum Toben und Spielen bietet. Regelmäßige Pflege wie Fell-, Augen- und Ohrenpflege stehen hier ebenso auf dem Programm wie liebevolle Aufmerksamkeiten und ausgiebige Streicheleinheiten.

Lukas Karl, ist beeindruckt zu sehen, wie Hunde hier ein so liebevolles Umfeld geboten bekommen. „Crazy Dogs ist zweifellos ein Ort, der das Wohlbefinden der Tiere an erster Stelle sieht“, sagt er. Lukas Karl wünscht Karin Zottl für die Zukunft alles Gute.

Nähere Infos unter: www.crazy-dogs-w4.at