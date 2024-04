Junge Wirtschaft Mödling im Gespräch mit Indivisualz OG

„Machen Sie Ihre Marke stark!“ lautet das Motto von Laurenz Fischer-See, einer der Inhaber der Filmproduktions-Firma Indivisualz OG. Das 2017 in Wien gegründete Unternehmen Indivisualz OG übersiedelte vor rund einem Jahr nach Mödling. Das Unternehmen ist spezialisiert auf Werbe- und Imagefilme, produziert aber auch Dokus über Events oder Reportagen. JW-Mödling Bezirksvorsitzende Lilly Kaltenbrunner und WK-Mödling Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller überzeugten sich persönlich vom Portfolio. „Egal ob Fernsehen oder Internet - ein Werbespot kann genutzt werden, um das Vertrauen in eine Firma oder ein Produkt zu verbessern. Gleichzeitig steigt der Bekanntheitsgrad welcher Kaufabsichten positiv beeinflusst“, so Fischer-See.

© WKNÖ V.l.: Lilly Kaltenbrunner, Andrea Lautermüller und Laurenz Fischer-See