Im richtigen Licht: zu Besuch bei Fotografin Gattinger

Die Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft, Elisabeth Dorner, und Andrea Lautermüller, Bezirksstellenleiterin der Wirtschaftskammer Mödling, besuchten die Fotografin Claudia Gattinger in ihrem Studio in Maria Enzersdorf. Beim Betriebsbesuch standen Themen wie Sichtbarkeit, Kreativität und Unternehmertum im Mittelpunkt.

Claudia Gattinger, bekannt für ihre authentischen Porträts und Business-Fotografie, zeigte, wie sie Menschen und Unternehmen professionell in Szene setzt. Sie betonte, dass „authentische Bilder heute entscheidend sind, um Vertrauen zu schaffen und Professionalität zu zeigen“.

Dorner und Lautermüller lobten das Engagement der Unternehmerin und betonten die Bedeutung kreativer Betriebe für die regionale Wirtschaft. „Unternehmerinnen wie Frau Gattinger zeigen, wie Leidenschaft und Qualität Hand in Hand gehen“, so Dorner.

Der Besuch verdeutlichte, wie wichtig Netzwerke wie Frau in der Wirtschaft für Austausch und Unterstützung sind – insbesondere für kreative Selbstständige.

Linktipp: www.claudiagattinger.com