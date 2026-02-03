Immopuls Baumanagement GmbH übersiedelt nach Harmannsdorf

Die Immopuls Baumanagement GmbH ist seit Anfang Jänner 2026 am neuen Standort in 2111 Harmannsdorf, Kirchenplatz 9, tätig.

Unternehmer Ing. Peter Hofbauer und sein Team begrüßten zur Eröffnungsfeier Bezirksstellenobmann Andreas Minnich und Bürgermeister Alexander Raicher.

Das Unternehmen, das zuvor in Korneuburg ansässig war, bleibt seinem umfassenden Leistungsspektrum treu und bietet weiterhin sämtliche Bereiche des professionellen Baumanagements an. Dazu zählen unter anderem die Erstellung von Ausschreibungen und Energieausweisen, die örtliche Bauaufsicht sowie die Objektsicherheitsprüfung.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der persönlichen Begleitung privater Bauherren und Immobilienkäufer. Als „Coach am Bau“ unterstützen die bestens ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Immopuls Baumanagement GmbH beim Ankauf, bei der Planung sowie bei der Sanierung von Immobilien und sorgen für Transparenz, Qualität und Kostensicherheit.

Mit der Übersiedlung nach Harmannsdorf stärkt die Immopuls Baumanagement GmbH ihre regionale Präsenz und positioniert sich weiterhin als verlässlicher Ansprechpartner für Bau- und Sanierungsprojekte in der Region.

www.immoplus.at