Gemeinschaftlicher Austausch beim Impulsabend: Zutaten für ein erfolgreiches Stadtmarketing

Die LEADER-Region Weinviertel Donauraum und die Wirtschaftskammer Korneuburg-Stockerau lud zum gemeinsamen Austausch mit dem Stadtmarketingexperten Oskar Januschke. Oskar Januschke entwickelt seit vielen Jahre die Sonnenstadt Lienz und hat einen sehr erfolgreichen Weg hier durchgeführt. Er arbeitet intensiv mit den Eigentümern, den Betrieben und den Bürger:innen zusammen mit dem Ziel eine integrierte belebte Innenstadt zu schaffen.

Das Stadtmarketing hat sich zu einem Quartiersmanagement und zu einem Standortmarketing entwickelt. Die Funktionen einer Stadt wie das Wohnen, Arbeiten, Versorgung und die Freizeit müssen wieder räumlich näher zueinander kommen.

So hat man die 16 verschiedenen Öffnungszeiten in der Innenstadt von Lienz vereinheitlicht und sieht sich als großes Einkaufszentrum in der Innenstadt ohne Dach.

Man schuf lebenswerte Bereiche, wo man nun Platz hat Auslagen zu betrachten, die Autos dürfen für Abholungen in die Stadt, aber man hat in 150 m Entfernung genug Abstellanlagen zu Verfügung. In einem Einkaufszentrum geht man rund 1 km, um sein Auto wieder zu erreichen.

Durch das vernetzte Denken, den ganzheitlichen Ansatz in Richtung Quartiersentwicklung weil Leerstandsarbeit und Stadtmarketing zu kurz greifen, hat Oskar Januschke uns die Augen geöffnet. Vernetztes Denken, Kooperieren, beteiligen, Mut haben, Herzblut und einen langen Atem, das sind kurz zusammengefasst die wichtigsten Zutaten für das Stadtmarketing.