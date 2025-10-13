In 10 Minuten zum Traumjob

Das Lehrlings-Speed-Dating der Wirtschaftskammer Niederösterreich hat sich als wirkungsvolles Format zur Förderung der Berufsausbildung etabliert.

In den modernen Räumlichkeiten der RWA Korneuburg wurde die Veranstaltung feierlich von KommR Dr. Christian Moser, Vizepräsident der Wirtschaftskammer Niederösterreich, eröffnet. In seiner Ansprache unterstrich er die zentrale Bedeutung dieser Initiative für die berufliche Zukunft junger Menschen und die nachhaltige Stärkung des Wirtschaftsstandorts Niederösterreich. In enger Kooperation mit den polytechnischen Schulen bot die Wirtschaftskammer Niederösterreich Jugendlichen eine wertvolle Gelegenheit, innerhalb weniger Minuten mit potenziellen Ausbildungsbetrieben in Kontakt zu treten und sich direkt, um Lehrstellen zu bewerben. Das Format wurde von Toni Ferk, Sales Teams & More, entwickelt und organisiert. Es schafft eine unkomplizierte Plattform für Unternehmen zur Rekrutierung zukünftiger Fachkräfte und eröffnet Jugendlichen konkrete Perspektiven für ihre berufliche Laufbahn.

Beeindruckende Zahlen belegen den Erfolg: Bei der diesjährigen Auftaktveranstaltung nahmen 38 Unternehmen teil. Rund 170 Schülerinnen und Schüler aus den polytechnischen Schulen Hollabrunn, Korneuburg und Stockerau sowie der NMS Langenzersdorf teil und nutzten die Chance, ihre Fähigkeiten und Interessen zu präsentieren. Bereits während des Events wurden erste Schnuppertage und weiterführende Gespräche zwischen Jugendlichen und Betrieben vereinbart.

Ein besonderer Dank gilt den engagierten Lehrerinnen und Lehrern, die die Jugendlichen vor und während der Veranstaltung unterstützten und begleiteten. Das Lehrlings-Speed-Dating hat sich als effektives Instrument zur Förderung der dualen Ausbildung bewährt. Es trägt maßgeblich dazu bei, jungen Menschen berufliche Zukunftsperspektiven zu eröffnen und den Wirtschaftsstandort Niederösterreich nachhaltig zu stärken.

© Andreas Cichini