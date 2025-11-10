Industrieforum 2025

Links Bildergalerie

Die neueste Ausgabe des Industrieforums gab den Anwesenden nicht nur einen Ausblick auf die Zukunft der Innovationen durch KI, sondern auch einen traumhaften Blick über Wien: Fast 100 geladene Gäste erschienen in der wolke19 im Ares Tower am Rande der Donau.

Unter dem Leitgedanken „Innovation und Zukunftsgestaltung“ versammelten sich zahlreiche Vertreterinnen und Vertreter aus Wirtschaft, Wissenschaft und Industrie, um von Prof. Dr. Maximilian Lude, CEO und Co-Founder der philoneos GmbH, wertvolle Impulse zu erhalten. „Zukunft entsteht dort, wo wir bereit sind, Bestehendes zu hinterfragen, neue Wege zu gehen und Menschen dazu zu befähigen, mutige Entscheidungen zu treffen“, leitete Wiens Spartenobmann Stefan Ehrlich-Adám den Abend bei der Eröffnung mit Helmut Schwarzl, Spartenobmann Niederösterreich, ein.

Prof. Dr. Lude hob in seinem Vortrag besonders die Chancen hervor, die der Einsatz von Künstlicher Intelligenz (KI) bietet. Gemäß seinem Leitsatz „Es gibt keine Tradition ohne Innovation“ zeigte er auf, dass KI den Prozess der Innovation auf den Kopf stellt, indem sie Menschen von Routinetätigkeiten zu entlastet und ihnen ermöglicht, sich auf zwischenmenschliche Interaktionen und kreative Aufgaben zu konzentrieren. So mache KI uns „menschlicher“, indem sie den Fokus auf Beziehungen verstärke und damit neue Potenziale für Innovation und nachhaltige Zukunftsgestaltung eröffne.

Die Teilnehmenden erhielten praxisnahe Denkanstöße, wie KI und digitale Technologien in Familienunternehmen und dem Mittelstand wirksam eingesetzt werden können, um Innovationen mutig und wirkungsvoll umzusetzen. Die Veranstaltung zeigte eindrucksvoll, wie der technologische Wandel als Chance begriffen werden kann, um Unternehmen zukunftsfähig zu machen und gesellschaftliche Herausforderungen aktiv mitzugestalten.

Die Veranstaltung bot eine wertvolle Plattform für Austausch und Inspiration, die rasante Entwicklung im Bereich der KI nicht als Bedrohung, sondern als Chance für Innovationen zu sein.



