Info-Frühstück in der WK-Bezirksstelle Hollabrunn: Erfolgreich mit KI – Künstliche Intelligenz für Klein- und Mittelbetriebe

Praxis, Chancen und Fördermöglichkeiten für KMU

Die Digitalisierung eröffnet kleinen und mittleren Unternehmen (KMU) neue Perspektiven – das zeigte ein Info-Frühstück zum Thema in der WK-Bezirksstelle Hollabrunn.

In seinem Impulsvortrag und der anschließenden Diskussion beleuchtete Andreas Kornherr, Referent für Innovation und Digitalisierung der TIP Servicestelle Industrieviertel der Wirtschaftskammer Niederösterreich, die zahlreichen Chancen, die der digitale Wandel für Unternehmen bietet: KI kann bei geschicktem Einsatz nicht nur Geschäftsprozesse effizienter gestalten, sondern auch die Entwicklung innovativer Produkte und Dienstleistungen maßgeblich unterstützen.

Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer zeigten sich begeistert von den praxisorientierten Impulsen und dem regen Austausch. Mit den vorgestellten Beratungs- und Förderangeboten steht den Betrieben ein umfangreiches Unterstützungspaket der WKNÖ zur Verfügung, um Digitalisierung und KI gewinnbringend im eigenen Betrieb umzusetzen.

Das Info-Frühstück in der WK-Bezirksstelle Hollabrunn machte deutlich: Wer offen für Innovation ist und die Chancen der künstlichen Intelligenz nutzt, legt den Grundstein für nachhaltigen unternehmerischen Erfolg.