Info-Frühstück zum Thema „Arbeitsrecht – Worauf ist bei Abschluss eines Arbeitsvertrages zu achten ?“ 

Beim Info-Frühstück der Wirtschaftskammer Hollabrunn zum Thema „Arbeitsrecht – Worauf ist bei Abschluss eines Arbeitsvertrages zu achten?" wurden die Unternehmerinnen und Unternehmer aus dem Bezirk Hollabrunn und Horn rund um die Arbeitsvertragsgestaltung informiert. Der Vortragende Mag. Wolfram Hitz aus Schöngrabern ist Unternehmensberater, Autor mit Spezialisierung auf arbeits- und personalrechtliche Fragestellungen und Vortragender an der Universität für Weiterbildung in Krems sowie an der FH Wien der WK Wien. Er erklärte fundiert, warum man einen Dienstvertrag machen soll, gab Tipps was sinnvollerweise in diesem geregelt werden sollte und wie solche Regelungen aussehen könnten. Bezirksstellenleiter Julius Gelles freute sich über das große Interesse der vielen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die auch nach dem Veranstaltungsende noch lange mit dem Experten diskutierten.

© Bernhard Haunold V.l.: WK-Referentin Kerstin Sack, Bezirksstellenleiter Julius Gelles, FiW-Bezirksvorsitzende Bettina Heinzl, Vortragender Wolfram Hitz

© Bernhard Haunold Vortragender Wolfram Hitz