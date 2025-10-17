Info-Veranstaltung in der Bezirksstelle Waidhofen/Thaya der WKNÖ

Das Informations-Format „Earlybird“ der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ) hat sich über Jahre hinweg als Service-Fixpunkt etabliert: Bei einem Frühstück werden Unternehmerinnen und Unternehmer mit relevanten Informationen zu aktuellen Themen in ihrer Bezirksstelle versorgt. Mitte Oktober fand in diesem Rahmen eine Info-Veranstaltung zum Thema „Cybersecurity – Bedrohungen und Strategien“ statt.

© WKNÖ Die Teilnehmer mit Alexander Vogl (WKNÖ-Bezirksstellenleiter 4. v.l., Vortragender Walter Glanninger (WKNÖ TIP Digital) 3. v.r. und Robert Backhausen (WKNÖ – TIP Waldviertel) 2. v.r.