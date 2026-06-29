Informationsfrühstück: Keine Angst vor dem Arbeitsinspektor

Unter dem Titel „Keine Angst vor dem Arbeitsinspektor“ lud die Bezirksstelle Hollabrunn zu einem praxisnahen Informationsfrühstück. Ziel der Veranstaltung war es, Unternehmerinnen und Unternehmern einen verständlichen Überblick über die Aufgaben des Arbeitsinspektorats und die wichtigsten Pflichten im Bereich des Arbeitnehmerschutzes zu geben.

Als Vortragende informierte DI(FH) Ing. Barbara Sadil vom Arbeitsinspektorat Wien Nord und NÖ Weinviertel über die Zuständigkeiten des Arbeitsinspektorats sowie über den typischen Ablauf einer Überprüfung im Betrieb. Dabei ging sie besonders auf jene Punkte ein, die in der Praxis immer wieder Fragen aufwerfen: Information und Unterweisung der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, Dokumentations- und Meldepflichten, der richtige Umgang mit Arbeitsunfällen sowie die Verwendung persönlicher Schutzausrüstung.

Im Mittelpunkt stand dabei nicht nur die Kontrolle, sondern vor allem auch die beratende Funktion des Arbeitsinspektorats. Sadil betonte, dass bei Betriebsbesuchen nicht bloß Mängel aufgezeigt werden. Vielmehr gehe es auch darum, gemeinsam praktikable Lösungen zu finden und Betriebe dabei zu unterstützen, die gesetzlichen Vorgaben gut und sicher umzusetzen.

Ein wichtiger Hinweis für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer war auch, dass das Arbeitsinspektorat bereits im Vorfeld kontaktiert werden kann, wenn konkrete Fragen auftauchen oder Unsicherheiten bestehen. Gerade diese Möglichkeit der Beratung wurde als wertvolle Unterstützung für die betriebliche Praxis hervorgehoben.

Die Veranstaltung zeigte deutlich, dass ein offener und rechtzeitiger Austausch mit dem Arbeitsinspektorat helfen kann, Risiken zu vermeiden und den Arbeitnehmerschutz im Betrieb wirksam zu verbessern. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhielten zahlreiche praktische Tipps, die unmittelbar im betrieblichen Alltag umgesetzt werden können.