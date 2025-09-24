Informieren statt Spekulieren

Eigentlich wollte Robert Pöchhacker Lehrer werden. Während des Studiums entdeckte er allerdings seine Leidenschaft für Kryptowährungen und machte genau das zu seinem Beruf. Im Podcast #Erfolgsstorys der Jungen Wirtschaft NÖ erzählt der Gründer von „So geht Crypto“, wie sein Weg in die Selbstständigkeit verlaufen ist.



Seit 2019 beschäftigt sich der Euratsfelder täglich mit dem Thema. „Ich möchte mein Wissen weitergeben, weil es meiner Meinung nach wichtig ist, dass mehr Menschen verstehen, was hinter Kryptowährungen steckt“, betont er. Über seinen YouTube-Kanal bietet er Videos, Workshops und Vorträge an. Ganz nach seinem Motto: „Informieren vor dem Investieren – denn so geht Krypto!“



Für all jene, die auch den Schritt in die Selbstständigkeit wagen wollen, hat Robert Pöchhacker einen Tipp: „Egal was ich mache, ich muss es mit Leidenschaft machen. Wenn man seine Leidenschaft gefunden hat, dann ist es das Schönste, was man machen kann!“



jungewirtschaft.at/noe



www.youtube.at/@sogehtcrypto

