Ingrid Sonnleitner: Radtour-Guide in Langenlois

Links Gründerservice Krems

Ingrid Sonnleitner führt Radtouren in der Wachau, im Krems- und Kamptal, im Wald- und Weinviertel. Nach eigener Aussage liebt sie es, „mit Menschen diese Gegend beim Radfahren zu erkunden“.

Egal, ob kleine Familienrunde oder großer Vereinsausflug, ob E-Bike, Rennrad oder Gravelbike, das eigene oder ein geliehenes Rad: Die erfahrene Radtour-Expertin begleitet sowohl gemütliches Dahinrollen entlang der Donau mit sanften Hügeln als auch Touren mit durchaus passablen Steigungen.

Gerne wird sie auch für individuelle Touren gebucht, bei denen genügend Zeit für Geschichten und Einkehrpausen bleibt.

Alle Infos unter www.sonntrans.com/radtouren_mehr