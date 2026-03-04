Inklusion als strategischer Erfolgsfaktor

Unter dem Titel „Lösungen finden in herausfordernden Zeiten. Inklusion und neue Perspektiven“ waren Unternehmerinnen und Unternehmer sowie Führungskräfte aus der Region (Bezirke Wr. Neustadt und Neulengbach) zum Austausch nach Bad Erlach (Bezirk Wr. Neustadt) eingeladen.

Im Mittelpunkt stand die Keynote von Nico Langmann, Österreichs Nr. 1 im Rollstuhltennis, der als dreifacher Paralympics Teilnehmer, Autor und Unternehmeraufzeigte, welches Potenzial Menschen mit Beeinträchtigungen in Unternehmen einbringen und warum Inklusion eine strategische Antwort auf den Fachkräftemangel sein kann.

Pia Tauchner (Pflegeheim Mater Salvatoris, Pitten) berichtete aus dem Alltag ihrer Einrichtung, wie Inklusion konkret gelebt wird.

Harald Wiesberger (GW Wiener Neustadt Integrative Betriebe GmbH) sprach über Leistungsfähigkeit, Rahmenbedingungen und die wirtschaftliche Wertschöpfung von Menschen mit Behinderungen.