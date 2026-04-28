Innovationspreis & Medaillenregen für die „beliebteste Bäckerei Österreichs“ aus Mödling

Mit einer sagenhaften Beteiligung ging in Linz Ende Februar der 22. Brotwettbewerb über die Bühne: Mehr als 1.100 Brote, Gebäcke, Feingebäcke und Schaustücke aus 71 Betrieben stellten sich einer Jury, die die Qualität der handwerklichen Erzeugnisse auf Kruste & Krume prüfte.



Auch das Backstubenteam unserer heimischen Bäckerei Kolm nahm die Herausforderung wieder an und schickte einige ihrer Gebäckstücke an den Start. Zum ersten Mal wurden die Produkte nicht nur fachlich bewertet, sondern in Zusammenarbeit mit dem Falstaff Magazin auch die beliebteste Bäckerei Österreichs gesucht. Und darüber hinaus wurde heuer erstmals ein Extra-Preis für Innovationen im Bäckerhandwerk vergeben.



Das Kolm-Backstubenteam begeisterte die Juroren wieder mit der Qualität ihrer Produkte. Insgesamt hat die kleine Mödlinger Bäckerei neun Gold-, acht Silbermedaillen und zwei Bronzemedaille gewonnen. Aber das ist noch nicht alles.

Jörg Kolm freut sich: „Besonders stolz sind wir über den Innovations-Preis für unser Rucola-Parmesan-Brot, das wir heuer in dieser neuen Kategorie eingereicht haben. Dass wir damit österreichweit gleich einen Sonderpreis gewinnen ist eine besonders schöne Auszeichnung für unser Team rund um unseren langjährigen Backstubenleiter Pal Hajdaraj!“.



„Wir freuen uns sehr über den Pokal und die Medaillen und dass unsere Produkte immer wieder einer Fachjury standhalten. Und wir bedanken uns besonders für die vielen Stimmen unserer Kund:Innen, mit deren Unterstützung wir den Sieg als „beliebteste Bäckerei Österreichs“ nach Mödling geholt haben!“, strahlt Astrid Kolm und ergänzt, „So hat heuer nicht nur unser Backstubenteam ordentlich abgeräumt. Auch unser Verkaufsteam rund um Bettina Armandola hat damit eine wunderschöne Auszeichnung für uns geholt! Denn am Ende des Tages gehören immer alle dazu, um erfolgreich zu sein und Erfolge feiern zu können!“.



Der Wettbewerb wurde von der Bundesinnung der Lebensmittelgewerbe und der Lebensmittelakademie des Österreichischen Gewerbes in Kooperation mit BÄKO Österreich durchgeführt.

© Kolm-Die Bäckerei V.l.: Backstubenleiter Pal Hajdaraj, Verkaufsleiterin Bettina Armandola und Geschäftsführer Jörg Kolm