Innovative KI-Lösungen: WK Mödling besucht Jungunternehmer Ali Zohaib

Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller besuchte den Jungunternehmer Ali Zohaib in Münchendorf, um sich über die Entwicklung seines Unternehmens und die aktuellen Trends im Bereich der Künstlichen Intelligenz zu informieren.

Seit März 2026 bietet Ali Zohaib mit seinem Unternehmen maßgeschneiderte Dienstleistungen in der Softwareentwicklung an. Der studierte und gelernte Softwareentwickler kann bereits auf viele Jahre Berufserfahrung zurückblicken und hat sich auf die Entwicklung innovativer digitaler Lösungen für Unternehmen spezialisiert. Unterstützt wird er dabei von einem Team aus sieben Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die remote tätig sind.

Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Entwicklung von KI-Agenten für Unternehmen. Diese intelligenten Anwendungen helfen Betrieben dabei, Prozesse zu automatisieren, Arbeitsabläufe effizienter zu gestalten und wertvolle Zeit im Tagesgeschäft einzusparen. Darüber hinaus entwickelt das Unternehmen individuelle Softwarelösungen insbesondere in den Bereichen Buchhaltung und Rechnungswesen.

„Die Digitalisierung bietet gerade kleinen und mittleren Unternehmen enorme Chancen. Es ist beeindruckend zu sehen, mit welchem Know-how und Innovationsgeist junge Unternehmer wie Ali Zohaib moderne Technologien für die heimische Wirtschaft nutzbar machen“, betont Andrea Lautermüller.