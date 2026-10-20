Innovative Metalltechnik bei Tracert GmbH

Im persönlichen Gespräch mit Geschäftsführer Markus Schafschnitz stand der Austausch über das Unternehmen sowie die Herausforderungen und Rahmenbedingungen für Betriebe im Mittelpunkt.

Tracert GmbH ist in der Metallverarbeitung tätig und konzentriert sich auf vier Kernbereiche: Metalltechnik, Komponentenbau, CNC-Technik und Laserbearbeitung.

„Gerade der direkte Kontakt mit unseren Betrieben ist uns besonders wichtig. Im persönlichen Gespräch erfahren wir aus erster Hand, was die Unternehmen beschäftigt und wo sie Unterstützung benötigen. Gleichzeitig sehen wir, wie viel Know-how, Flexibilität und unternehmerisches Engagement in unserem Bezirk vorhanden sind“, betont Bezirksstellenobmann Martin Fürndraht.