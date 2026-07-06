Innovatives Engineering

Mit dem WG24 Innovation Lab eröffneten smander.com und MAYER MAKES einen neuen Standort für innovative Produktentwicklung. Das Innovation Lab des Unternehmers Clemens Mayer in der Weichselgasse 24 in Baden vereint Kreativität, Engineering und Zertifizierungskompetenz unter einem Dach und begleitet den gesamten Entwicklungsprozess. Von der ersten Idee bis zum CE-zertifizierten Produkt begleitet der Unternehmer seine nationalen und internationalen Kund:innen.

© WKNÖ Clemens Mayer (Bildmitte) begrüßte GR Petra Haslinger und Junge Wirtschaft Bezirksvorsitzenden Harald Schachl im Innovation Lab