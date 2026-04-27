Innovatives NÖ: 210 Erfindungen und 707 neue Marken

Die Innovationsdynamik in Niederösterreich nimmt wieder Fahrt auf. Das beweisen die Zahlen des aktuellen Jahresberichts des Österreichischen Patentamts. Mit 210 Erfindungs- und 707 Markenanmeldungen zeigen die niederösterreichischen Unternehmen, dass der Trend, Neues zu entwickeln, wieder deutlich nach oben geht.

„Mit steigender Innovationsaktivität wächst auch die Herausforderung, Innovationen zu schützen. Denn Erfindungen müssen nicht nur entwickelt, sondern auch technisch bewertet, geschützt und finanziert werden, um sie schließlich erfolgreich am Markt zu positionieren. Genau an diesem Punkt entscheidet sich, ob aus einer guten Idee ein wirtschaftlicher Erfolg wird“, betont Schutzrechtsexperte Wendelin Regau (TIP NÖ).



Recherchen zu Patenten, Marken & Designs



Erste Anlaufstelle für Fragen zu Patenten, Marken und Designs sind die Technologie- und InnovationsPartner Niederösterreich (TIP NÖ), das gemeinsame Innovationsservice von Wirtschaftskammer NÖ und Land NÖ. Die Expert:innen des TIP NÖ recherchieren zu Patenten, Marken und Designs und geben Auskunft zu Schutzrechtsfragen. Grundlage sind unter anderem Recherchen in über 130 Millionen Patentschriften sowie Markenrecherchen zu bereits eingetragenen Zeichen. Für die NÖ Betriebe werden außerdem der Ideen- und Patentsprechtag sowie geförderte Kurzberatungen zu Schutzrechten, Marken- und Patentrecherchen und Einschätzungen zur Patentierfähigkeit angeboten.



2025: 446 Eigenberatungen durchgeführt



2025 führten die Schutzrechtsexperten insgesamt 446 Eigenberatungen durch, welche durch 74 Beratungen durch externe Experten im Rahmen des Beratungsförderungsangebots ergänzt wurden. Die TIP NÖ unterstützen auch bei der Entwicklung einer individuellen Schutzstrategie. Denn neben Patenten spielen auch Geheimhaltung, Markenaufbau und vertragliche Regelungen im Innovationsschutz eine immer größere Rolle. „Gerade für kleine und mittlere Betriebe ist es wichtig, Innovationen frühzeitig abzusichern und den Markenschutz strategisch mitzudenken“, sagt Regau.



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