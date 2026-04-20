Inspirierender BusinessTreff mit neuem Vorsitz und Herzensprojekt von Romana Seidl

Beim FiW-BusinessTreff im April trafen sich Unternehmerinnen nicht nur zu einem spannenden Frühstücksaustausch, sondern durften auch die neu gewählte Vorsitzende für Zwettl, Dagmar Zinner, offiziell in ihrer Funktion willkommen heißen.

Für inspirierende Einblicke sorgte Romana Seidl, Gründerin von „Zur kleinen Seidlerei“. In ihrem Vortrag gab sie einen sehr persönlichen Einblick in ihr Unternehmen und zeigte, wie aus einer Idee mit viel Leidenschaft, Regionalität und unternehmerischem Mut ein besonderes Herzensprojekt entstanden ist. In der „Kleinen Seidlerei“ arbeitet sie nicht nur mit Erwachsenen, sondern begleitet auch Kinder mit viel Achtsamkeit, Naturverbundenheit und individuellen pädagogischen Ansätzen auf ihrem Entwicklungsweg.

Die Damenrunde bot einmal mehr Raum für ehrlichen Austausch, neue Perspektiven und wertvolle regionale Vernetzung in angenehmer Frühstücksatmosphäre. Mehr über das Unternehmen unter www.zurkleinenseidlerei.at.