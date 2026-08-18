Inspirierender JW Talk bei der Sunset Lounge

Was für ein großartiger Abend! Ende Juli war die Junge Wirtschaft Krems im Rahmen der legendären Sunset Lounge auf der wunderschönen Sonnenterrasse von Stift Göttweig zu Gast.

Das absolute Highlight des Abends war der intensive Erfahrungsaustausch mit dem erfolgreichen Gastro-Unternehmer Alex Lengauer. Alex ist bereits seit 1999 eine feste Größe in der Gastronomie- und Eventbranche (u.a. UND-Lounge, StarNightClub) und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer durften unglaublich viele wertvolle Insights und Praxistipps aus seiner unternehmerischen Laufbahn mitnehmen.

Bei bester Kulisse und entspannter Atmosphäre an unseren Stehtischen blieb natürlich auch noch genug Zeit für gutes Netzwerken und kühle Drinks.

Vielen Dank an alle, die dabei waren – es war ein tolles Event! Wir freuen uns schon auf das nächste Mal.