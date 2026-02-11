Inspirierendes Networking in der Beauty Bar Baden

Rund 50 Unternehmer:innen aus den Bezirken Baden und Mödling trafen sich zum Kaiserstadt Networking, das von der Jungen Wirtschaft diesmal in Kooperation mit Frau in der Wirtschaft und dem Stadtmarketing Baden sowie mit Unterstützung der Volksbank Wien veranstaltet wurde. Die Plattform für Vernetzung und Inspiration war diesmal in der Beauty Bar in Baden zu Gast.

Inhaberin Viktoria Hiersche gewährte Einblicke in ihre unternehmerische Geschichte, sprach offen über Höhen und Tiefen ihres Weges und teilte wertvolle Praxistipps zu Themen wie Mitarbeiterausbildung. In entspannter Atmosphäre nutzten die Gäste im Anschluss die Gelegenheit zum Austausch, Knüpfen neuer Kontakte und zur Stärkung regionaler wie überregionaler Netzwerke.

www.beauty-bar.at







© WKNÖ Lilly Kaltenbrunner (JW Mödling), Harald Schachl (JW Baden), Petra Fisch (Stadtmarketing Baden), Viktoria Hiersche (Beauty Bar), Angela Fischer-Steinacher (FiW Baden) und Andreas Marquardt (WKNÖ Bezirksstelle Baden)



