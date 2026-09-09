Integrale Persönlichkeitsentwicklung im Fokus: Unternehmerin Henriett Lohn

Frau in der Wirtschaft Mödling-Bezirksvorsitzende Elisabeth Dorner und WKNÖ-Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller tauschten sich mit der Wiener-Neudorfer Unternehmerin Henriett Lohn über ihren Weg in die Selbstständigkeit und ihr innovatives Angebot im Bereich Persönlichkeitsentwicklung und Energiearbeit aus.

Seit 1. August 2026 ist Henriett Lohn als Ein-Personen-Unternehmen (EPU) in Wiener Neudorf selbstständig tätig. Die studierte Psychologin begleitet Menschen mit ihrem ganzheitlichen Ansatz der Integralen Persönlichkeitsentwicklung auf dem Weg zu mehr Klarheit, Selbstvertrauen und innerer Balance. Dabei verbindet sie wissenschaftliche Erkenntnisse aus der Psychologie mit Methoden der persönlichen Entwicklung und Energiearbeit.

Henriett Lohn bietet ihre Dienstleistungen in Deutsch, Englisch und Ungarisch an und spricht damit unterschiedliche Zielgruppen an. Durch ihre Mehrsprachigkeit kann sie Menschen aus verschiedenen kulturellen Hintergründen begleiten und unterstützen.

„Gerade Ein-Personen-Unternehmen zeigen, wie vielfältig und innovativ die Unternehmerinnenlandschaft in unserem Bezirk ist. Henriett Lohn verbindet fachliche Kompetenz mit einem modernen, ganzheitlichen Ansatz, der Menschen in ihrer persönlichen Entwicklung unterstützt“, betonte Elisabeth Dorner.

Auch Andrea Lautermüller zeigte sich vom Unternehmenskonzept beeindruckt: „Der Schritt in die Selbstständigkeit erfordert Mut, Engagement und Überzeugungskraft. Henriett Lohn hat ihre fachliche Ausbildung und ihre Leidenschaft zu einem professionellen Angebot entwickelt und bereichert damit das Dienstleistungsangebot in unserer Region.“