Der „Interim Manager of the Year 2026” kommt aus dem Bezirk Mödling

Mit einer Ehrenurkunde im Gepäck besuchten Wirtschaftskammer-Mödling Obmann Martin Fürndraht und Bezirksstellenleiterin Andrea Lautermüller den Interim-CFO Oliver Strass an seinem Firmenstandort in Perchtoldsdorf. „Wir sind stolz, dass der ‚Interim Manager of the Year 2026‘ aus dem Bezirk Mödling kommt und gratulieren Oliver Strass herzlich.“, so Fürndraht.

Der Mödlinger Oliver Strass ist seit rund 30 Jahren im Controlling und Finanzbereich tätig und arbeitet seit mehr als 15 Jahren als Interim Manager mit Büroadresse Perchtoldsdorf. Zudem ist er Managing Partner der Sozietät dieSaremas, die erfahrene Interim Manager an Unternehmen im ganzen deutschsprachigen Raum vermittelt.

Als Interim Manager hat Strass Unternehmen unterschiedlichster Branchen in anspruchsvollen Situationen begleitet, die Verantwortung für die Finanzabteilung vorübergehend übernommen, Controlling-Strukturen weiterentwickelt sowie Digitalisierungs- und KI Projekte umgesetzt. Zuletzt war er ein knappes Jahr lang als Finance Interim Manager bei der Wiener Großbäckerei Ströck im Einsatz. Im Juni 2026 wurde er von der Steinbeis Augsburg Business School zum „Interim Manager of the Year” gewählt.

„Meine Kunden buchen mich als Problemlöser. Meistens ist es so, dass es eine konkrete Aufgabe gibt, die rasch angegangen werden muss. Wenn dafür aber intern gerade die Zeit, die Kapazitäten oder die nötige Expertise fehlen, werde ich gerufen. Das Spannendste im Interim Management ist für mich auch nach vielen Jahren, dass ich mich rasch in unterschiedliche Unternehmen und Problemstellungen einarbeiten muss. Kein Mandat ist mit dem anderen vergleichbar“, schwärmt Strass über seine Tätigkeit.

In den vergangenen Jahren rückte auch die Vermittlung von Interim Managern zunehmend in den Fokus seiner Tätigkeit. Bei der Auswahl von Interim-Kollegen ist seine Erfahrung aus über 20 Mandaten ein wesentlicher Faktor. Neben der fachlichen Qualifikation spielt vor allem die Frage eine Rolle, welche Persönlichkeit mit ihrer individuellen Erfahrung zur jeweiligen Aufgabe und zum Unternehmen passt. „Es gibt für jedes Mandat die passende Persönlichkeit und nicht jeder Interim Manager passt in jedes Unternehmen. Man muss die eigenen Leute gut kennen und angesichts der Anforderungen schnell entscheiden, wer wofür am besten geeignet ist“, so Strass.

Mit dieser Kombination aus eigenen Mandaten, der Vermittlung weiterer Interim Manager und seinem Engagement für den Berufsstand hat sich Strass über viele Jahre ein breites Tätigkeitsfeld aufgebaut. Die Ehrung durch die Wirtschaftskammer Mödling wurde ihm am 10. September von Geschäftsstellenleiterin Andrea Lautermüller und Wirtschaftskammerobmann Martin Fürndraht persönlich an seinem Unternehmensstandort in Perchtoldsdorf überreicht. „Wir gratulieren Herrn Strass zu dieser tollen Auszeichnung und sind stolz, einen so versierten Finanzexperten in Perchtoldsdorf ansässig zu haben,“ so Lautermüller.