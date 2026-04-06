Interior Design Wunderland – Wo Welten aufeinandertreffen

Der neue Concept Store das "Wunderland" eröffnete kürzlich in der Fischergasse 8. Die Interior Designerin Alice Koller hat sich hierfür eine besondere Mission als Ziel gesetzt: Die Verschmelzung zweier Design-Welten. "Durch meine langjährige Erfahrung in den USA habe ich gelernt, Räume mutig, funktional und gleichzeitig luxuriös zu denken. Gepaart mit dem europäischen Gespür für Details und Handwerkskunst entsteht ein Stil, der absolut einzigartig ist", so die stolze Unternehmerin Alice Koller.

Das "Wunderland" ist eine kuratierte Auswahl für alle, die das Besondere suchen: New & Vintage/Furniture & Art/Textiles & Lighting.

Seitens der Wirtschaftskammer Klosterneuburg gratulierten WK-Obmann -Stellvertreterin Martina Polndorfer, WK-Außenstellenleiter Mag. Friedrich Oelschlägel gemeinsam mit Bürgermeister Christoph Kaufmann zu dem gelungenem neuen Concept Store und wünschten der Unternehmerin viel Erfolg.

Nähe Infos gerne unter: www.wunderland-interior.com