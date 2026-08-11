Investitionsklima in Niederösterreichs Handel getrübt, aber über dem NÖ-Schnitt

Das Investitionsklima im niederösterreichischen Handel ist getrübt – und bietet trotzdem gewisse Lichtblicke: Rund 37 Prozent der Handelsbetriebe in Niederösterreich erwarten in den kommenden zwölf Monaten sinkende Investitionsvolumen, knapp 12 Prozent rechnen mit Investitionsanstiegen. Mit diesen 12 Prozent liegt der Handel allerdings deutlich über dem Schnitt über alle Branchen der NÖ Wirtschaft hinweg, wo in Summe fünf Prozent in den kommenden zwölf Monaten mit steigenden Investitionsvolumina rechnen. Das zeigt das aktuelle Wirtschaftsbarometer der Wirtschaftskammer Niederösterreich (WKNÖ).

Drei Viertel der investierenden Unternehmen setzen auf Ökologie und Nachhaltigkeit

„Die Investitionserwartungen im Handel sind also mehr als doppelt so hoch als im niederösterreichweiten Schnitt“, betont Franz Kirnbauer, der Obmann der Sparte Handel der WKNÖ. „Das ist ein Lichtblick, allerdings ein sehr gedämpfter. Denn das Investitionsklima ist auch im Handel nach wie vor viel zu schwach ausgeprägt.“ Der Grund liegt auf der Hand: die nach wie vor schwächelnde Konjunktur. So planen 36,5 Prozent der NÖ Handelsbetriebe in den kommenden zwölf Monaten überhaupt keine Investitionen. Bei Investitionsvorhaben entfallen knapp drei von zehn auf Neuinvestitionen – bei denen vor allem Ökologie und Nachhaltigkeit hoch in Kurs stehen. Drei Viertel der Unternehmen mit geplanten Neuinvestitionen haben dabei diese Bereiche im Blick. „Niederösterreichs Handel setzt bei seinen Investitionsplänen also einen klaren Schwerpunkt auf zentrale Zukunftsthemen“, resümiert WKNÖ-Spartenobmann Franz Kirnbauer. „Gerade angesichts der hohen und aufgrund internationaler Entwicklungen massiv schwankenden Energiepreise stehen dabei Maßnahmen zur Energieeffizienz und zur bestmöglichen Reduktion der Energiekosten besonders im Fokus.“

Im Handel sind in Niederösterreich 36.464 Betriebe mit knapp 112.000 Beschäftigten aktiv. 2.133 Lehrlinge erhalten hier eine bestens qualifizierte Berufsausbildung.

© Tanja Wagner Franz Kirnbauer, Obmann der Sparte Handel der Wirtschaftskammer NÖ

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