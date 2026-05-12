„Ist digital die Lösung?“ – Unternehmerinnen zu Gast im Haus der Digitalisierung

Unternehmerinnen aus dem Bezirk Mistelbach besuchten auf Einladung von Frau in der Wirtschaft Mistelbach das Haus der Digitalisierung in Tulln, um sich mit aktuellen Entwicklungen rund um Digitalisierung und Künstliche Intelligenz auseinanderzusetzen.

Im Mittelpunkt stand ein interaktiver Vortrag zum Thema KI für mein Unternehmen und die Ausstellung „Ist digital die Lösung? – Innovationen für unsere Zukunft“, die praxisnah Chancen und Herausforderungen digitaler Technologien aufzeigte.

Im Rahmen eines Fachvortrags und Miniworkshops erhielten die Teilnehmerinnen einen fundierten Einblick in das Thema generative Künstliche Intelligenz und deren Einsatzmöglichkeiten im unternehmerischen Alltag. Anhand eines konkreten Praxisbeispiels – eines Kosmetikstudios – wurde veranschaulicht, wie mithilfe von KI Zukunftstrends, Marktpotenziale und Innovationschancen für das eigene Unternehmen erkannt werden können.

Beeindruckend: 20 von 21 Unternehmerinnen haben bereits mit KI gearbeitet und werden es in Zukunft noch intensiver tun.

Zu den zentralen Programmpunkten zählten der Vortrag „Zukunftschancen für mein Unternehmen durch generative KI“ von Christoph Jarisch (ecoplus Digital), eine Einordnung der Möglichkeiten und Grenzen von KI und KI-Agenten im beruflichen Umfeld sowie eine Vorstellung des WKNÖ-TIP Servicebereichs Innovation und Digitalisierung. Abgerundet wurde der Programmnachmittag durch einen geführten Rundgang durch das Haus der Digitalisierung und den Besuch der Ausstellung.

„Digitalisierung ist kein Selbstzweck. Unser Ziel ist es, Unternehmerinnen konkrete Anregungen und Werkzeuge mitzugeben, wie neue Technologien sinnvoll und wirtschaftlich für das eigene Unternehmen eingesetzt werden können“, betonte Veronika Geyer, Bezirksvorsitzende von Frau in der Wirtschaft Mistelbach.

Im Anschluss an den Ausstellungsbesuch nutzten die Teilnehmerinnen die Gelegenheit zum persönlichen Austausch und ließen den informativen Nachmittag bei einem gemeinsamen Ausklang in der „HELMY’S Genusswerkstatt“ (Inh. Markus Helmy) in Obersdorf ausklingen.