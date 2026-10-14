112 Jahre Becker Guss: Tradition und Zukunft bei Familienunternehmen in Mödling

Ein besonderes Jubiläum und ein bedeutender Generationswechsel standen bei der traditionsreichen Firma Becker Guss in Mödling im Mittelpunkt einer feierlichen Veranstaltung. Anlässlich des 112-jährigen Firmenbestehens wurden Unternehmer Ernst Hrabalek und sein Sohn Patrick Hrabalek von Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner sowie WKNÖ-Vizepräsident Erich Moser für die langjährige Erfolgsgeschichte des Familienunternehmens geehrt.

Seit mehr als einem Jahrhundert steht Becker Guss für Kompetenz, Qualität und Beständigkeit in der niederösterreichischen Industrielandschaft. Das Unternehmen hat sich über Generationen hinweg als verlässlicher Partner etabliert und wirtschaftlich herausfordernde Zeiten ebenso gemeistert wie technologische Veränderungen.

Im Rahmen der Feier wurde gleichzeitig ein wichtiger Meilenstein gesetzt: Ernst Hrabalek, der Ende September seinen 81. Geburtstag feierte, übergibt die Verantwortung für das Unternehmen an die nächste Generation. Künftig wird sein Sohn Patrick Hrabalek die Geschicke des Familienbetriebs weiterführen.

Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner würdigte die Bedeutung erfolgreicher Familienunternehmen für den Wirtschaftsstandort Niederösterreich und betonte deren Rolle als Arbeitgeber, Innovationsmotoren und wichtige Partner in den Regionen. WKNÖ-Vizepräsident Erich Moser hob die beeindruckende unternehmerische Leistung der Familie Hrabalek hervor: „112 Jahre Unternehmensgeschichte sind Ausdruck von Weitblick, Beharrlichkeit und großem persönlichen Engagement. Familienbetriebe wie Becker Guss prägen unseren Wirtschaftsstandort nachhaltig und schaffen wertvolle Arbeitsplätze.“

Die Urkundenüberreichung stand damit nicht nur für die beeindruckende Vergangenheit des Unternehmens, sondern auch für den Blick in die Zukunft. Mit der Übergabe an Patrick Hrabalek wird die lange Tradition des Mödlinger Vorzeigebetriebs fortgeführt und zugleich die Grundlage für die weitere Entwicklung des Unternehmens geschaffen.

Unter den Gästen der Feierlichkeiten befanden sich zahlreiche Vertreter aus Wirtschaft und öffentlichem Leben. Gemeinsam würdigten sie die Leistungen der Familie Hrabalek und die Bedeutung von Becker Guss für den Wirtschaftsstandort Mödling und Niederösterreich.