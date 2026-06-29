Jahresabschlussfeiern an der business education bruck

Mitte Juni fanden die alljährlichen Abschlussfeiern der Absolventinnen und Absolventen der business education bruck statt.

Im Rahmen der Feierlichkeiten richtete auch Bezirksstellenleiter Thomas Petzel Grußworte an die erfolgreichen Absolvent*innen und dankte der Schulleitung für die bisherige erfolgreiche Zusammenarbeit.

Den feierlichen Höhepunkt bildete jeweils die Überreichung der Reife-, Diplom und Abschlussprüfungszeugnisse.