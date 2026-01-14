Jahresauftakt: FiW-BusinessTreffen mit Dagmar Zinner

Zum Jahresbeginn lud Frau in der Wirtschaft Zwettl und Waidhofen/Thaya zum BusinessTreffen und begrüßte als Impulsgeberin Dagmar Zinner.

Als diplomierte Gesundheits‑ und Krankenpflegerin mit langjähriger Erfahrung in Hypnose, Bewusstseinsarbeit und Gesundheitsberatung referierte diese, wie Menschen aus stressbedingten Gedankenschleifen aussteigen, innere Ruhe und Selbstbestimmung stärken und wieder zu erholsamem Schlaf finden. In ihrem Impuls verdeutlichte sie, dass Schlafprobleme häufig Ausdruck innerer Unruhe sind – und wie kleine, alltagstaugliche Werkzeuge neue Kraft und mentale Klarheit schenken, um dem Jahr 2026 mit mehr Leichtigkeit zu begegnen.

Obfrau Anne Blauensteiner freut sich auf weitere Folgetermine des monatlich angesetzten “Frauen Business Frühstücks” in Maxwell´s in Zwettl.