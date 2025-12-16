Jahresausklang FiW und JW Tulln: Inspiration, Austausch und vorweihnachtliche Stimmung

Kürzlich luden FiW-Bezirksvorsitzende Linda Fertl-Bläuel und JW-Bezirksvorsitzender Michael Svoboda zum gemeinsamen Jahresausklang ins stimmungsvolle Adventdorf am Tullner Hauptplatz. Rund 40 Unternehmerinnen und Unternehmer folgten der Einladung und genossen bei einem gemütlichen Punsch den gemeinsamen Ausklang des erfolgreichen Jahres.

Im Anschluss ging es in die SkyLine Gastronomie, wo die zweifache Weltmeisterin Lizz Görgl mit einem mitreißenden Vortrag begeisterte. Mit einer Mischung aus persönlichen Geschichten, inspirierenden Einblicken, Herausforderungen und Erfolgen nahm sie das Publikum auf eine emotionale und motivierende Reise mit. Die Gäste nutzten die besondere Gelegenheit, der Spitzensportlerin im direkten Austausch Fragen zu stellen – und erhielten ehrliche, motivierende Antworten voller Energie und Realitätssinn.

Großes Interesse weckte auch Görgls neues Buch „Die Magie des Flows“, das im Anschluss an den Vortrag signiert erworben werden konnte – ein Angebot, das viele Besucherinnen und Besucher gerne annahmen.

Abgerundet wurde der Abend durch kulinarische Kleinigkeiten, erfrischende Getränke sowie zahlreiche anregende Gespräche und neue Kontakte. Ein gelungener Jahresabschluss, der die UnternehmerInnen der Region mit frischer Motivation ins neue Jahr starten lässt.

© Claudia Raidl JW-Bezirksvorsitzender Michael Svoboda, Weltmeisterin Lizz Görgl und FIW-Bezirksvorsitzende Linda Fertl-Bläuel