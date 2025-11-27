Jakob Wimmer: Von der Jugendbetreuung zum "doppelten Meister und 1a-Installateur"

Ein beeindruckender Werdegang, viel Engagement für die Gemeinschaft und Liebe zum Handwerk – das beschreibt den beruflichen und persönlichen Weg von Jakob Wimmer.

Jakob Wimmer war 3 Jahre lang als Sozialpädagoge in einer Jugend-Intensivbetreuung tätig. Dort sammelte er wertvolle Erfahrungen im Umgang mit jungen Menschen und entwickelte ein feines Gespür für Verantwortung, Einfühlungsvermögen und soziale Kompetenz. Doch schließlich zog es ihn zurück zu seinen familiären Wurzeln und in das traditionelle Handwerk des Installateurberufs.

Jakob Wimmer absolvierte eine Doppellehre und schloss diese erfolgreich mit der Gesellenprüfung ab. Doch damit nicht genug: Mit der Meisterprüfung steckte sich Jakob Wimmer ein weiteres Ziel, das er nun mit der erfolgreichen Ablegung sowohl in der Gas- und Sanitärtechnik als auch in der Heizungstechnik erreichte.

In den nächsten Jahren steht nun die fließende Übergabe des 1a-Installateur-Familienbetriebes Wimmer in Sitzendorf an ihn bevor.

Auch privat ist Jakob Wimmer fest in seiner Heimatgemeinde verwurzelt. Er ist verheiratet mit Julia und stolzer Vater einer zehn Monate alten Tochter. Neben Beruf und Familie setzt er sich als Atemschutzwart bei der Freiwilligen Feuerwehr Sitzendorf ein und engagiert sich im Dorferneuerungsverein, um die Lebensqualität in seiner Heimat aktiv mitzugestalten.

© Theodor Kust Jakob Wimmer (links) und Franz Wimmer



