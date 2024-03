jobwald.at bringt Bewegung in den Ruhestand!

Im vergangenen Jahr luden FRAU iDA und die WK-Bezirksstelle Zwettl Menschen, die kurz vor der Pensionierung stehen oder bereits im Ruhestand sind, zu zwei Vortragsabenden und einer Informationsmesse ein, um Möglichkeiten für eine sinnvolle Beschäftigung nach dem Berufsleben zu präsentieren. Die zahlreichen Rückmeldungen zeigten, dass viele Menschen nach einer erfüllenden Beschäftigung auch in der nachberuflichen Phase suchen.

Die Initiatorin Anne Blauensteiner wandte sich daraufhin an das Portal jobwald.at, um Jobangebote für Pensionisten künftig speziell zu listen. Geschäftsführer Roland Surböck ließ sich von der Idee überzeugen und entwickelte nach positiver Kundenresonanz in der Testphase die Aktion "Pension aktiv!". Ab sofort kann auf www.jobwald.at gezielt nach Jobangeboten, die sich auch für die Pension eignen, gesucht werden. „Es handelt sich hier in der Regel um geringfügige oder Teilzeit-Anstellungen. Überrascht hat mich wirklich, dass rund 10% der neu geschaltenen Stellenangebote explizit dafür offen sind!“, so das Fazit des Horner Unternehmers.

Anne Blauensteiner und Roland Surböck betonen abschließend die Bedeutung einer steuerlichen Entlastung für pensionierte Nebenjobber, da dies letztlich der Volkswirtschaft zugutekommt.