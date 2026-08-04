Biobeerengarten Hummel: Drei Meilensteine einer erfolgreichen Familiengeschichte

Gleich drei besondere Jubiläen standen beim diesjährigen Hoffest des Biobeerengartens Hummel OG in Loosdorf im Mittelpunkt: 40 Jahre Himbeeranbau, 20 Jahre biologische Bewirtschaftung und 30 Jahre Handel. Zahlreiche Besucherinnen und Besucher nutzten die Gelegenheit, um gemeinsam mit der Familie Hummel diese bemerkenswerten Meilensteine zu feiern und einen Blick hinter die Kulissen des Weinviertler Vorzeigebetriebs zu werfen.

Was vor vier Jahrzehnten mit dem Anbau von Himbeeren begann, entwickelte sich über die Jahre zu einem vielfältigen Bio-Betrieb mit regionaler Strahlkraft. Seit mittlerweile 20 Jahren setzt die Familie Hummel konsequent auf biologische Landwirtschaft und beweist damit eindrucksvoll, dass nachhaltiges Wirtschaften, hohe Produktqualität und wirtschaftlicher Erfolg Hand in Hand gehen können. Darüber hinaus blickt der Betrieb auf 30 Jahre Erfahrung in der Vermarktung und Veredelung eigener Produkte zurück.

Das Jubiläums-Hoffest bot den Gästen ein abwechslungsreiches Programm mit Einblicken in die Beerenproduktion, Verkostungen sowie die Möglichkeit, das umfangreiche Sortiment des Hofladens kennenzulernen.