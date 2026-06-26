Jubiläumsfest am Nikolaihof in Mautern

Mit einem stimmungsvollen Sommerfest am Nikolaihof Wachau feierte die Naturkosmetikmarke dieNikolai ihr 10jähriges Bestehen. Zahlreiche Wegbegleiter:innen, Partner:innen und Gäste folgten der Einladung, um gemeinsam auf die Erfolgsgeschichte anzustoßen.

Für kulinarische Highlights sorgte Starkoch Josef Floh, begleitet von den Weinen des Nikolaihofs. Auch Austropop-Star Josh. gratulierte persönlich.

„Was vor zehn Jahren als Idee begann, ist heute eine international erfolgreiche Marke für nachhaltige Kosmetik“, so Gründer Martin Saahs.

DieNikolai verarbeitet Rohstoffe aus den eigenen biodynamischen Weingärten - darunter Traubenkernöl, Safran und Lindenblüten - zu hochwertiger, Demeter-zertifizierter Bio-Traubenkosmetik ohne künstliche Duft- und Konservierungsstoffe.

Bezirksstellenobmann Thomas Hagmann überreichte eine Jubiläumsurkunde der Wirtschaftskammer.