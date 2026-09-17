Jubiläumsreigen bei der Rechberger-Gruppe in Purkersdorf

Gleich mehrere Unternehmen der Rechberger-Gruppe feiern heuer ein besonderes Jubiläum. Unternehmer Baumeister Claus Rechberger gründete seine Firmen ursprünglich in Wien, bevor er den Unternehmensstandort in die Wiener Straße 55 nach Purkersdorf verlegte. Von dort aus entwickelte sich die Unternehmensgruppe – mit der Rechberger Immobilien GmbH als Mutterunternehmen und zwei Tochterfirmen – zu einem vielseitigen Partner rund um Bauen, Sanieren und Wohnen.

25 Jahre Rechberger Immobilien GmbH

Auf ein Vierteljahrhundert erfolgreiche Unternehmensgeschichte blickt die Rechberger Immobilien GmbH zurück, die Mutterfirma der Unternehmensgruppe. Die Entwicklung und Umsetzung hochwertiger Wohnimmobilien ist seit jeher die große Leidenschaft des Unternehmens. Ziel ist es, Wohnraum zu schaffen, der nicht nur ein Zuhause zum Wohlfühlen bietet, sondern auch langfristigen Wert und Sicherheit für seine Bewohner garantiert.

5 Jahre Rechberger Bau GmbH

Noch vergleichsweise jung, aber bereits erfolgreich etabliert, ist die Rechberger Bau GmbH, die ihr fünfjähriges Bestehen feiert. Als Tochterunternehmen der Rechberger-Gruppe deckt sie die Bereiche Neubau und Generalunternehmerwesen ab. Von der Grundstücksakquise über die Planung und Projektentwicklung bis hin zur Errichtung und Vermarktung begleitet das Unternehmen Bauprojekte entlang der gesamten Wertschöpfungskette und bietet damit umfassende Lösungen rund ums Bauen und Wohnen.

20 Jahre Wohnraum Sanierer + Installateure GmbH

Die Wohnraum Sanierer + Installateure GmbH steht als weiteres Tochterunternehmen mittlerweile seit zwei Jahrzehnten für fachkundige Lösungen aus einer Hand. Das Leistungsspektrum reicht von anspruchsvollen Installations-, Sanierungs- und Innenausbauprojekten bis hin zu Kleinaufträgen und regelmäßigen Wartungsarbeiten. Qualität, Zuverlässigkeit und Kundennähe bilden dabei seit 20 Jahren das Fundament des Erfolgs.

Mit insgesamt 50 Jahren Unternehmensgeschichte, verteilt auf drei erfolgreiche Betriebe, setzt die Rechberger-Gruppe in Purkersdorf auch weiterhin auf Innovation, Qualität und Handschlagqualität und trägt damit wesentlich zur regionalen Wirtschaft bei.

Zu den Jubiläen gratulierten WK-Außenstellenobmann Andreas Kirnberger, FiW-Bezirksvorsitzende Astrid Wessely, Bürgermeisterin Jasmin Klemmer-Schlögl und WK-Außenstellenleiter Ramazan Serttas.