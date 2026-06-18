Jubliäum – 100 Jahre Familienunternehmen Hametner

Gerda Hametner hat den (1926 von ihrem Großvater gegründeten) Betrieb von ihrem Vater Johann Frühwirth übernommen. Ihre Söhne Martin und Klaus werden das auf Abfallentsorgung und Kanalreinigung spezialisierte Unternehmen in vierter Generation weiterführen. Beim Jubiläumsfest mit über 400 Gästen erhielt Gerda Hametner (2.v.r.) von WKNÖ-Vizepräsident Christian Moser (r.) eine Ehrenurkunde – und von der FG Güterbeförderung von Obmann Markus Fischer sowie Bezirksvertrauensperson Gabriele Pipal die Goldene Ehrennadel.

Link: hametner.net