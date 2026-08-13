Neuer Business Coach in Baumgarten am Tullnerfeld

Julian Barth ist der Mann hinter der Sunshine Ventures GmbH. Er bietet „Business Coaching und Sparring“ für Unternehmer:innen und Selbstständige im Dienstleistungsgeschäft an.

„Ich bin kein Berufscoach - ich habe die Marketingagentur Salesboat mit aufgebaut und bin 2025 ausgestiegen“, erzählt Julian Barth, „heute arbeite ich mit persönlicher 1:1-Begleitung in den Bereichen Strategie, Positionierung und Wachstum“.

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