Junge Wirtschaft Mödling zu Besuch bei One Day e.U. – Hochzeitsplanung mit Leidenschaft und Organisationstalent

Im Rahmen eines Betriebsbesuchs war die Junge Wirtschaft Mödling diesmal zu Gast bei One Day e.U. von Verena Sommer im Areal von St. Gabriel. Gemeinsam mit JW-Bezirksvorsitzender Lilly Kaltenbrunner erhielten die Teilnehmer spannende Einblicke in die Welt der professionellen Hochzeits- und Eventplanung.

Verena Sommer gründete ihr Unternehmen im Jahr 2018 zunächst nebenberuflich, bevor sie den Schritt in die Vollzeit-Selbstständigkeit wagte. Zuvor war sie im Marketing tätig – eine Erfahrung, die ihr heute in der Konzeption und Umsetzung individueller Events zugutekommt. Die fachliche Basis legte sie unter anderem mit einer Ausbildung zur Wedding Plannerin am WIFI.

Der Fokus von One Day e.U. liegt auf der Planung und Organisation von Hochzeiten, ergänzt durch Firmenevents. Dabei reicht das Angebot von umfassenden Full-Service-Paketen bis hin zur reinen Tagesbetreuung am Event selbst. „Je früher die Planung beginnt, desto entspannter wird der große Tag“, so Sommer, die mit ihrem ausgeprägten Organisationstalent jährlich rund 20 Hochzeiten begleitet.

Neben Veranstaltungen in Österreich organisiert die Unternehmerin auch Hochzeiten im Ausland, etwa in Italien oder auf den Seychellen. Ein weiterer Bereich ihres Angebots ist die Vermietung von Dekorationselementen, die individuell auf das jeweilige Event abgestimmt werden.

Für ihre Arbeit wurde Verena Sommer mehrfach ausgezeichnet: Beim Austrian Wedding Award 2026 erhielt sie Silber in der Kategorie Hochzeitsplanung, zudem wurde ihr Wedding Design für 2025 besonders hervorgehoben.

Das JW-Team zeigte sich beeindruckt von der Professionalität und Kreativität der Unternehmerin sowie von ihrem klaren Gespür für Trends und Kundenbedürfnisse. Der direkte Austausch bot wertvolle Einblicke in eine Branche, die stark von Emotion, Detailarbeit und perfekter Organisation lebt.

Der Betriebsbesuch verdeutlicht einmal mehr die Vielfalt unternehmerischer Tätigkeiten im Bezirk Mödling und die Bedeutung von Leidenschaft und Spezialisierung für nachhaltigen Erfolg.

Linktipp: www.oneday-events.at

© Tobias Printz v.l. Lilly Kaltenbrunner, Verena Sommer, Tobias Printz und Andrea Lautermüller



