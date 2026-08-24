JW Mödling zu Besuch im körper.kollektiv: Ganzheitliche Gesundheitsangebote

Im Rahmen ihrer Betriebsbesuche machte das Team der Jungen Wirtschaft Mödling rund um Bezirksvorsitzende Lilly Kaltenbrunner und Tobias Printz gemeinsam mit der Leiterin der WKNÖ Bezirksstelle Mödling, Andrea Lautermüller, Halt bei Isabella Böhm, Gründerin von körper.kollektiv in der Technikerstraße in Mödling.

körper.kollektiv versteht sich als moderne Praxisgemeinschaft, in der unterschiedliche Gesundheits- und Therapieangebote unter einem Dach vereint werden. Ziel ist es, Menschen ganzheitlich zu begleiten und verschiedene Kompetenzen miteinander zu vernetzen.

Die studierte Betriebswirtin Isabella Böhm hat das Konzept Anfang 2026 umgesetzt und bietet Räumlichkeiten für Therapeutinnen, Trainer und Gesundheitsdienstleister zur Nutzung an. Die Praxis verfügt über mehrere unterschiedlich ausgestattete Behandlungs- und Beratungsräume sowie einen größeren Bewegungsraum, der sich beispielsweise für Gruppentrainings, Workshops oder Vorträge eignet.

„Wir wollen einen Ort schaffen, an dem Gesundheit umfassend gedacht wird und verschiedene Professionen zum Wohl der Patientinnen und Patienten zusammenarbeiten können“, erläuterte Isabella Böhm beim Betriebsbesuch.

Aktuell stehen im Körper.Kollektiv noch freie Kapazitäten für weitere Nutzerinnen und Nutzer zur Verfügung. Damit bietet die Einrichtung auch Selbstständigen im Gesundheits- und Beratungsbereich attraktive Möglichkeiten, ihre Leistungen in professionellem Umfeld anzubieten.

Für Lilly Kaltenbrunner ist das Unternehmen ein Beispiel für die Innovationskraft junger Unternehmerinnen: „Besonders beeindruckend ist die Verbindung aus betriebswirtschaftlichem Know-how und dem klaren Fokus auf die Bedürfnisse der Menschen. Solche Konzepte stärken den Wirtschaftsstandort Mödling und schaffen wertvolle Netzwerke.“

Andrea Lautermüller betonte die Bedeutung innovativer Unternehmensideen: „körper.kollektiv zeigt, wie durch Kooperation und gemeinsame Nutzung von Ressourcen neue und erfolgreiche Geschäftsmodelle entstehen können. Gerade für junge Unternehmerinnen und Unternehmer sind solche Ansätze besonders interessant.“

Linktipp: www.koerper-kollektiv.at