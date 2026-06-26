Junge Gründer:innen auf Erfolgskurs: Kreative Ideen und große Bühnenmomente bei

Im Haus der Wirtschaft in Mödling drehte sich bei der feierlichen Abschlussveranstaltung des Projekts „Junior Basic“ alles um Kreativität, Teamgeist und unternehmerisches Denken. Schülerinnen und Schüler aus sechs Mittelschulen der Region präsentierten stolz ihre selbst gegründeten Mini-Unternehmen und erhielten im Rahmen der Zertifikatsverleihung ihre offiziellen Teilnahmeurkunden.

Mit dabei waren Jugendliche der Mittelschulen Brunn am Gebirge, Guntramsdorf, Gumpoldskirchen, Hinterbrühl, Perchtoldsdorf sowie Alland, Weissenbach an der Triesting und Hirtenberg. Auf der Bühne stellten die jungen Unternehmer:innen ihre Junior Basic Companies vor und begeisterten das Publikum mit innovativen Ideen, großem Engagement und professionellen Präsentationen.

Die Veranstaltung bot den Jugendlichen nicht nur die Möglichkeit, ihre Projekte einem größeren Publikum zu präsentieren, sondern auch wertvolle Erfahrungen in den Bereichen Teamarbeit, Verkauf, Marketing und Präsentation zu sammeln. Höhepunkt des Vormittags war die feierliche Überreichung der Zertifikate, mit denen das Engagement und die Leistungen der Teilnehmer:innen gewürdigt wurden.

Für zusätzliche Begeisterung sorgte erneut die interaktive Berufsorientierung mit VR-Brillen, bei der verschiedene Berufsbilder virtuell erlebt werden konnten. Die innovative Umsetzung wurde durch die Unterstützung der Abteilung Bildung der Wirtschaftskammer Niederösterreich ermöglicht.

WK-Mödling-Obmann Martin Fürndraht zeigte sich beeindruckt vom Einsatz der Jugendlichen: „Die Schülerinnen und Schüler beweisen mit ihren Projekten eindrucksvoll, wie viel Kreativität, Motivation und wirtschaftliches Verständnis bereits in jungen Jahren vorhanden ist. Junior Basic vermittelt wichtige Kompetenzen fürs spätere Berufsleben und stärkt den Mut, eigene Ideen umzusetzen.“

Das Projekt „Junior Basic“ zeigt jedes Jahr aufs Neue, wie viel Potenzial, Kreativität und Unternehmergeist in jungen Menschen steckt – und wie wichtig praxisnahe Wirtschaftsbildung bereits in der Schule ist.

© WKNÖ Bezirksstellenobmann Martin Fürndraht (2.v.l.) und WKNÖ-Vizepräsident Erich Moser (1.v.r.) mit der Company der Mittelschule Alland

© WKNÖ Bezirksstellenobmann Martin Fürndraht bei Überreichung der Abschlussurkunden der Junior Basic Companies



