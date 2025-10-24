Junge Talente zeigen Unternehmergeist – Hausmesse der LBS Theresienfeld begeistert

Mit viel Engagement und frischen Ideen präsentierten die Schüler:innen der 3. Großhandelsklasse der Landesberufsschule Theresienfeld zum Abschluss ihres letzten Berufsschuljahres ihre Lehrbetriebe – und zwar unter dem gemeinsamen Namen der fiktiven Firma „Horizon Trade“.

Im Rahmen des Fachpraktikumsunterrichts verwandelte sich die Schule in eine kleine, aber feine Hausmesse, auf der die angehenden Großhändler:innen Produkte aus den Bereichen Food und Nonfood mit beeindruckender Professionalität präsentierten. Bezirksstellenleiterin Andrea List-Margreiter besuchte die Messe und war sehr begeistert! So viel Kreativität, Fachwissen und gute Stimmung auf einem Fleck erlebt man selten. Die Schüler:innen von „Horizon Trade“ haben gezeigt, dass sie nicht nur wissen, wie Handel funktioniert, sondern auch, wie man Menschen begeistert. Ein richtig gelungener Abschluss eines spannenden Berufsschuljahres!