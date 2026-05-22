Junge Unternehmerin startet in Dürnkrut durch

Andrea Prenner-Sigmund, Bezirksvertreterin von Frau in der Wirtschaft Gänserndorf, sowie Bezirksstellenleiter Philipp Teufl gratulierten Michelle Kaiser persönlich zur Eröffnung ihres neuen Friseursalons in Dürnkrut. Mit dem Schritt in die Selbstständigkeit erfüllt sich die junge Unternehmerin einen lang gehegten Wunsch.

Michelle Kaiser entdeckte ihre Leidenschaft für das Friseurhandwerk schon früh: Gelernt hat sie bei ihrer Mutter, die ebenfalls Friseurin ist. Aufbauend auf dieser familiären und fachlichen Grundlage entschloss sie sich, die Meisterprüfung abzulegen – ein wichtiger Meilenstein auf ihrem beruflichen Weg. Nun startet sie als Ein-Personen-Unternehmen mit viel Engagement und Fachwissen in ihre unternehmerische Zukunft. Andrea Prenner-Sigmund und Philipp Teufl gratulierten zum gelungenen Start in die Selbstständigkeit.