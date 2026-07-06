Junge Wirtschaft Baden zu Besuch beim Darm-Coach

Im Rahmen ihrer Betriebsbesuche statteten Bezirksvorsitzender Harald Schachl und Gernot Steurer Jungunternehmer Bernhard Brendinger einen Besuch in seinem Unternehmen in Traiskirchen, Wienersdorfer Hauptstraße 39b/3 ab. Der „Darm-Coach“ hat sich auf das Erstellen von alltagstauglichen Trainingskonzepten spezialisiert, die auch in Zeiten stressiger Arbeitstage oder Geschäftsreisen integriert werden können. Sein Wissen gibt er auch in Vorträgen und Workshops weiter.

© WKNÖ V.l.: JW-Bezirksvorsitzender Harald Schachl, Bernhard Brendinger und Gernot Steurer (JW Baden)